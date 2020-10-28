雞排是台灣的國民美食，消夜首選！但在成本壓力下，目前有不少連鎖雞排店加盟主紛紛推出加盟自立門戶，業者表示，省下的成本平均一片雞排能多賺10元。

今年受疫情影響，雞價大漲，不少加盟主考量到成本問題，決定退出連鎖加盟店的招牌，退出後不僅雞肉的進貨成本降低，還能保有原本設備，免付加盟金，利潤提升，紛紛改招牌自己做。

據《東森新聞》報導，以加盟店向總部進貨的成本，一片雞排從28元漲到快39元，若自立門戶開店，一片雞排成本將可以壓到25至28元，等於一片多賺10元，然而加盟店有專人醃製雞排，退加盟後工錢也會是另外一筆開銷。

報導指出，業者表示將連鎖雞排店改自營後，雖然口味有變化，但能保有之前從加盟店買來的設備，同時省下每年要付的加盟金。且之前是加盟店時，若私自賣加盟點以外的產品，被檢舉抓到還要被罰1萬5千元，改自營後愛賣什麼就賣什麼，不用吞罰款，受疫情影響雞排店不願利潤被壓縮，紛紛逃出加盟店的成本綁架求生存。

(中時新聞網)