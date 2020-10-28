台中市一名81歲的陳姓婦人突然自行離家，全家人找到媽媽，陳婦兒子焦急的跑到警察局第六分局何安派出所報案，表示在河南路住家附近尋找許久未果，希望警方提供協助，但男子趕著出門，身上僅攜帶1張母親20年多前拍的照片，員警拿著這張婦人年輕時的照片，突然見到與照片神似的婦人，獨自坐在公車站牌旁休息，馬上找到人，原來陳婦靠著撿來的長木頭，當成拐杖輔助行走，才會讓家屬找不到人，陳婦兒子對警方不到20分鐘即迅速找到母親感到驚訝不已，頻頻感謝員警的協助。

台中市警第六分局何安派出所員警鄭琪霈、洪啟倫，日前獲報協尋失蹤的陳姓婦人老人，陳婦的兒子董姓男子表示，母親行動稍不便，平時需倚賴拐杖、輪椅才能出門。

但該日凌晨4時許，隱約聽見家中大門關上的聲響，未料是其母親獨自離家，且拐杖跟輪椅都還放在家裡，對母親怎麼走出家門的感到相當不可思議。

員警則依董男提供陳婦身高、長相特徵，還有1張20年多前拍的照片，沿著西屯區河南路上找尋，終於在某處公車站站牌旁找到陳姓阿婆，董男接獲員警來電通知後趕至現場查看，確認其母親安然無恙才放下心來，相當感謝員警熱心相助，才能讓其母親平安返家。

(中時 )