「不給糖就搗蛋！」八里愛心教養院附設三重日托中心的慢飛天使，精心打扮成小魔女、超人等，還戴上萬聖節搞怪口罩，提著南瓜袋勇闖三重區私立清傳高商搗蛋要糖果，清傳高商校長林怡宏和學生們熱情招呼這群可愛小鬼們，讓院童們度過一個充滿歡樂的萬聖節。

林怡宏表示，清傳高商愛心服務社在社團老師張淑菁的指導下，4年前每周一次到三重日托中心陪伴、餵食慢飛天使，即使在疫情期間也持續幫忙環境消毒打掃，社團共計有166位同學服務，總時數達2386小時，有些同學畢業後仍持續關心著慢飛天使。

林怡宏說，在清傳高商愛心服務社長盧莉蓁邀請下，慢飛天使們在萬聖節前夕到清傳高商討糖吃，慢飛天使們還精心帶來「我愛萬聖節」歌舞表演，可愛的模樣令學生直呼「真卡哇伊！」，他也受到可愛魔力的感染，趕緊拿出糖果來招呼慢飛天使。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，今年5歲身穿美女與野獸故事中貝兒公主裝的小嫻，在2歲時被診斷出發展遲緩，進到三重日托中心接受療育，因個性靦腆害羞，比較不敢互動，在愛心社志工姐姐陪伴下，小嫻慢慢的接納和復健，而這次踩街活動中，小嫻是第一個去敲校長的門討糖吃的孩子。

謝鑫敏說，發展遲緩的孩子需要外在的刺激，藉由社區互動，可以幫助早療兒童在表達、認知和情緒抒發方面的發展，非常感謝好鄰居清傳高商愛心社同學長年的陪伴，讓小朋友感受到滿滿的愛與關懷，也更有勇氣走向社區與人群。

八里愛心教養院附設三重日托中心的慢飛天使，精心打扮成小魔女、超人等，還戴上萬聖節搞怪口罩，提著南瓜袋勇闖三重區私立清傳高商搗蛋要糖果。（戴上容攝）

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