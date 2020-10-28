高齡化社會來臨，農業局媒合淡水區農會成立的社區據點27日正式啟用，淡水區農會總幹事高忠表示，長者對於在地農會較有熟悉、親切感，農會希望從金融、農民服務擴展到社區中，據點啟用後，將邀集長者們運動、學習與用餐，共餐食材都是農會精心挑選的蔬果。

高忠表示，淡水區農會與社區志工合作，於淡水區農會六樓推廣教室成立關懷據點，每周二、五9點至12點安排活動，像是卡拉OK歡唱、手作DIY、桌遊及銀髮運動課程，並提供長者共餐據點，而菜餚大部分是新鮮在地盛產食材，像目前提供的就是三芝盛產的茭白筍，長者們都直呼菜餚很讚。

高忠說，推動關懷據點的靈魂人物是農會志工隊，以前志工隊服務對象僅有農民，隨著時代變遷，志工隊擴大服務對象，其中志工隊長張淑貞積極參與公益，電話關懷社區長者外，帶領志工隊定期前往訪視行動不便及獨居長者，讓長者感受更多關懷，也鼓勵長者出門參與運動。

農業局長李玟表示，農會深耕地方，是農民後盾外，近年也積極拓展社區服務，除淡水區農會成立關懷據點外，蘆洲、林口、深坑、平溪及五股等5區農會也已都成立社區照顧關懷據點，此外農會也鼓勵農村女力踏出農會，走進社區服務更多長者。

(中時 )