秋收的季節，日勝生加賀屋廚藝團隊以秋天結實纍纍豐收意象傳遞美食體驗，即日起推出秋季會席料理晚膳「秋晴」，以明亮的主題，以紅、綠色澤圍繞，帶走夏季的餘熱，展現秋天優雅念想。秋季會席料理晚餐限定「秋晴會席」每客3,200元+10％。

除了溫度上感受到秋天的到來，日勝生加賀屋標榜秋季會席也讓人從料理中感受到季節的變化，以多樣的秋季元素融入，視覺上組合紅綠的轉變，食材選用銀杏、蓮藕、栗子及洛神花等入菜，前菜以先苦後甘富有層次的品嚐方式推出，「銀杏素揚」帶有微苦的銀杏，讓舌尖感受著秋天的優雅冷傲，「蓮根仙貝」蓮藕炸的如同仙貝口感，咬下的喀滋喀滋聲讓聽覺也能被美味滿足，「雨來菇」又稱情人的眼淚，在細雨紛紛之後出現的浪漫食材，以甜柿特調醬汁點綴得恰到好處；秋天必要元素「甘栗蜜煮」細煮口感綿密鬆甜的栗子，吃下去有滿滿的療癒感，完美的展開秋天的序曲。

充滿日式風味碗物（湯品）「蟹真薯」以松葉蟹混和魚漿、高湯，再掩蓋上若隱若現的白蘿蔔片，呈現秋夜朦朧的意境。向付（刺身）以甘甜的日本赤玉紅酒製成晶瑩剔透的凍狀，底下層層堆疊無花果與鮪魚赤身入口即化。燒物「海鱺魚炭火燒」富有彈性的海鱺魚肉細細鹽烤，碗裡有著清爽發酵奶油伴隨羽衣甘藍醬汁，吸附著香氣十足的蕎麥麵，令人回味無窮的滑順滋味，最後甘味（甜品）端出「洛神紫蘇蘋果」融合季節食材富士蘋果，洛神花及紫蘇葉蜜煮成凍，漾著晶亮艷紅的蜜煮凍上方的麝香葡萄，酸甜酸甜的滑溜滋味入口，完美漫延整個秋季。

餐酒搭配是種藝術，日勝生加賀屋本季更邀請料理長推薦酒款搭配，精選純米大吟釀、純米吟釀等酒款，組合三杯清酒品嚐，依照貴賓喜好選定其中的酒款，經過「精米步合」的白米，磨去白米的外層雜質，保留中心純粹的澱粉，使酒的香氣洗鍊更加沉穩，讓五味平衡得恰到好處，與料理舞出醇厚的優雅風味。

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※「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」，以及「本場

所不販賣酒予未滿十八歲者」。

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