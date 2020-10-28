大聯盟世界大賽G6，在道奇已取得3勝2敗聽牌優勢下，光芒背水一戰，派出賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)擔綱先發重任，前2局封鎖道奇打線，而光芒「恐怖菜鳥」阿羅薩雷納（Randy Arozarena）用火力支援，敲出今年季後賽第10轟，持續刷新大聯盟紀錄，目前4局結束光芒以1比0領先。

阿羅薩雷納是今年季後賽的焦點，他的每一次揮棒都有可能再創紀錄，他在G5剛敲出第9轟，讓他獨居季後賽全壘打王，今日首局面對道奇先發投手岡索林(Tony Gonsolin)，一顆外角滑球被他掌握住，敲成右外野方向陽春炮，這發第10號季後賽全壘打助光芒以1比0先馳得點。

這發全壘打也是他在季後賽第28安，G5他曾對道奇王牌柯蕭敲安，當時以27安超越2014年「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)寫下的單一季後賽最多安(26安)紀錄，且此紀錄今日持續推高，阿羅薩雷納目前是季後賽「最多全壘打」、「最多安打」兩項紀錄保持人。

此外，在他之前光芒隊史季後賽累計最多安是阿普頓（B.J.Upton）的27安、累計最多轟是隆格利亞（Evan Longoria）的9轟，阿羅薩雷納只用單一季後賽就超越，是相當恐怖的成就。而他在今年季後賽有5度3安猛打賞，也是大聯盟紀錄。

(中時 )