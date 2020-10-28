為搶攻企業尾牙春酒商機，並鼓勵公司行號提早下訂同時為提高週間日的訂席率，台北亞都麗緻大飯店推出「望年盛會．麗緻饗宴」專案，並以三大策略搶攻春酒尾牙市場：

1.離峰增值：週一～週四滿5桌加贈天香樓限定款鎮江精釀啤酒乙箱。

2.早鳥優惠：11月30日前早鳥預訂，最高享宴會前雞尾酒暢飲。

3.滿額回饋：飲消費滿額60,000元起，即享餐券回饋，最高回饋總價值20,000元天香樓套餐券或餐飲現金抵用卷。

亞都麗緻大飯店「望年盛會。麗緻饗宴」專案，自即日起至2021年2月29日前使用（2021.2.10～2021.2.16 不適用），2桌以上即可成行，起桌價16,800元+10％。

亞都麗緻大飯店表示，疫情期間所舉辦短暫的優惠活動，吸引了許多消費者嚐鮮體驗，更拓展了潛在喜愛天香樓的消費族群，間接活絡下半年度的餐飲市場，並同時拉抬春酒尾牙的詢問度。相較於去年，亞都麗緻今年第一次新客保留專案場地約佔目前訂席率的20％，並多以50位員工數以內的企業為多，而針對小桌數的需求「望年盛會。麗緻饗宴」推出2桌以上即可成行之優勢滿足消費族群，同樣享有每桌16,800+10％起桌價。

鑑於愈近年底，假日宴席幾乎餐餐滿檔，週間的宴會才是餐廳需積極爭取的目標，因此「望年盛會。麗緻饗宴」亦針對相對平淡的週一～週四加碼拉抬，訂席滿5桌則加贈廳內享用2020限定款天香樓鎮江精釀乙箱（價值6,000元），以限定款商品增加訂席動機。

天香樓鎮江精釀是2020年特別與勇奪海內外多項大獎肯定的啤酒頭釀造合作，打造獨具天香樓代表意義的「鎮江精釀」，以愛爾蘭無甜味烈性黑啤酒（Dry Stout）為基底，結合杭州料理調味精華─陳年鎮江醋，餐點享用上更能襯托杭州美饌的風味，精釀微酸增添佳肴香氣。

亞都麗緻大飯店強調春酒尾牙餐宴專案，符合企業預算規畫，並希望藉早鳥或滿額優惠鼓勵企業提早下單。「望年盛會。麗緻饗宴」專案中規劃許多加碼優惠，例如滿10桌贈送卡拉OK歡唱3小時、滿15桌贈送客製化數位樂拍機與價值12,800元的iPad智能卓越客房住宿乙晚。單筆消費滿60,000元，再贈送4,000元天香樓套餐券，最高獎項可達20,000元等值餐券。鼓勵企業下訂， 11/30日前預付訂金，加贈滿額禮遇，最高享宴會前雞尾酒暢飲。

(工商 )