台北市體育局長李再立又爆出爭議案件，近日他遭到員工投訴狂砸公帑，在位於台北小巨蛋旁的第二辦公室的2樓局長室旁增設女用淋浴間，員工表示該辦公室4樓本來就有設置淋浴間，而2樓淋浴間位置又離局長辦公室相當近，又多次看見非員工的局長妻子在運動後使用，讓員工怒轟局長根本就是為了給妻子使用而增設。

北市體育局長李再立日前就多次爆出爭議，在去年11月就曾傳出未出席議會備詢，而請假的理由則是當天是他結婚20周年紀念日，當時即讓許多議員不滿，認為他身為首長卻未尊重議會；而當議員向體育局索取資料時，體育局竟悍然回文不給，甚至是市長柯文哲要將他交給政風室調查，他都不予理會。

據「鏡週刊」報導，這次事件更引發體育局員工連署，羅列李再立的「七大罪」，分別是「對上不敬」、「羞辱同仁」、「表裡不一」、「公器私用」、「縱容部屬」、「不知反省」、「輕諾寡信」，痛批李再立不僅稱副市長對他說話「雞雞歪歪」、在會議中羞辱同仁、花費公帑設置淋浴間供妻子使用，更在公事上做出諸多不妥行為，怒轟他應該要立即下台！

而面對員工的指控，李在立回應表示，設置女用淋浴間完全是為了女性同仁的需要，設置位置也是為了實踐「兩性平權」，而對於他妻子的諸多指控，李在立表示他妻子目前在花蓮上班，夫妻倆更沒有住在辦公室，絕對沒有所謂公器私用一事，認為這些指控都與事實不符。

(中時新聞網)