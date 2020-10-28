國民基金0056將於今日（10月28日）除息，並於12月1日發放股息。殖利率達5.4%（5.389%），規模約611億元。

受新冠肺炎影響，台股企業今年配發股利減少，殖利率平均降至3.2%，但0056殖利率仍達到5.4%。根據統計，台灣加權股價指數過去五年平均殖利率為4.07%，今年（截至10月26日）僅為3.24%；0056過去五年平均殖利率為4.99%，今年為5.4%，法人表示，大盤殖利率平均下滑，但0056殖利率仍高於平均，因此吸引不少投資人投入。

台股開放盤中零股交易，0056殖利率5.4%吸睛，不僅規模與受益人數同步大增，自盤中開放零股交易以來，連兩日躍上零股交易熱門排行榜，並為熱門ETF之冠。

儘管台股大盤來到近萬三高點，但0056殖利率仍有逾5%的亮眼表現，法人建議，有長期理財規劃的投資人可續抱，空手的投資人甚至可於除息日時進場，利用「填息布局法」買入或加碼。

(時報資訊)