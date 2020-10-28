今年上半年的人口出生數與死亡數已來到交叉點，據統計，累計上半年出生7萬9760人，死亡8萬8555人，上半年死亡數大於出生數仍高達8795人，跨黨派立委提案修正性別工作平等法，照顧育齡女性生育意願，希望把現行8週的產假延長至10周或14週。

依現行性別工作平等法15條規定「雇主於女性受僱者分娩前後，應使其停止工作，給予產假八星期」、「受僱者妊娠期間，雇主應給予產檢假五日」、「受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假五日」，產檢假及陪產假期間，薪資照給。

除了延長產假外，也有立委提案包括把產檢假改為「產前假」，並延長日數；把陪產假延長為7日或10日；也有立委提案陪產假把現行的配偶改為「指定一人」；新增有薪「陪產檢假」等。

立委蔣萬安指出，ILO（國際勞工組織）有95.1％的會員國在8週以上，僅有4.9％在8週以下，台灣僅有8周的產假不夠，應符合國際標準；立委江啟臣表示，今年上半年死亡的人口已多於出生人口數，少子化已是國安問題，如何提高生育率的配套很重要，而延長陪產假是很多國家的趨勢，如丹麥等國達2週的陪產檢假，挪威更有10週陪產檢假，建議應修正性工法新增陪產檢假。

勞動部長許銘春報告時指出，考量國內事業單位多數為中小型或微型企業，倘將產假延長，可能影響事業單位僱用育齡女性意願，反生不利其就業等負面效應。是否延長產假，建議勞雙方權益，審慎評估。

(中時 )