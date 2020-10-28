美國多家媒體報導，林書豪重新回到NBA的機會愈來愈濃厚了！繼先前傳出勇士頭號球星史提芬柯瑞欣賞林書豪的打球風格之後，籃網也可能成為林書豪的新東家。

勇士和籃網都曾是林書豪效力過的球隊，勇士是林書豪踏上NBA的第一個球隊，籃網則是他待過不是很愉快地兩個賽季。如今，籃網已換了老闆，新老闆是阿里巴巴集團重要人物，同時也是台灣名人蔡崇信。

蔡崇信在接手籃網後一直希望打造出一支具有奪冠實力的球隊，加上蔡崇信與林書豪的私人關係非常要好。因此，如果書豪能重返籃網，那麼富可敵國的蔡崇信將扮演著極為重要的角色。

勇士同樣與林書豪有著諸多關聯性，舊金山是林書豪的老家，史提芬柯瑞也一直和林書豪保有聯繫，先前傳出來的消息，就是柯瑞非常喜歡林書豪的打球方式，並且明確表達林書豪能夠加盟勇士。

林書豪去年在CBA披上北京首鋼戰袍，場均22.4分、5.6籃板、5.6助攻和1.9抄截。球季結束後沒有和北京首鋼續約，而是選擇回到美國自主集訓，期盼有朝一日能回到夢寐以求的NBA賽場。

目前看來，除了勇士和籃網兩支球隊外，有媒體建議火箭可以考慮簽回林書豪。突然間林書豪變得有些搶手，就看最終能否美夢成真。

(中時 )