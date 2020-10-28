距離含萊克多巴胺美豬開放只剩不到2個月，許多民眾對於食安的疑慮仍未消除，也擔心會不小心吃到萊豬，農委會主委陳吉仲今(28)表示，只要人類生活擁有化學物質，在世界很多國家要做到零檢出幾乎是不可能的。

立法院經濟聯席會今日續審「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」

會前聯訪有媒體問到，中央地方似乎在萊劑檢出有標準不一致的情況發生，陳吉仲說，中央跟地方目的都是要把食品安全做到最好，針對萊克多巴胺是否做到零檢出，坦言人類生活只要跟化學物質相關，要做到零檢出幾乎是不可能的。

陳吉仲說，萊克多巴胺已經通過完整風險評估與訂定安全容許量，若消費者仍有食安疑慮，衛福部與農委會一定會做到清楚標示，只要清楚標示做好，消費者就能多一個選擇，政府也將尊重。

陳吉仲指出，台灣豬標章將在11月1日開始接受申請， 只要看到台灣豬標章消費者就會知道國產豬，農委會也會持續鼓勵消費者使用國產豬。

另有媒體問到，台北市副市長黃珊珊談到若中央不管控源頭，未來將聯合其他市府跟廠商做履歷控管，陳吉仲回答，這部分很樂意與地方政府針對所有豬肉和加工品做溯源管理，無論是什麼販售場所都能清楚確定豬肉來源國。

陳吉仲強調，溯源方式有二，一是由下而上，即農民端到消費端有88％豬肉可溯源，消費者拿出手機掃碼就能知道是否是國產豬，剩下的12％會盡快加入溯源；再來是由上而下，即邊境進口豬肉溯源，農委會已將相關通路給衛福部作為未來進口豬肉，包括豬雜碎等食安管理。

(中時 )