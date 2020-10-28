年底最受矚目的觀光盛事「ITF台北國際旅展」，將於10月30日至11月2日熱鬧登場，高雄漢來大飯店特地推出兩項超殺專案，包括一套兩張，每張1,888元的「史上最超值住宿券」，以及最受顧客歡迎的「漢來一泊二食4,199專案」，兩專案都只在旅展現場單一販售，想搶漢來飯店史上最便宜的住宿，旅展四天不要錯過。

高雄漢來飯店「旅展限定純住宿專案」每張住宿券1,999元且已含服務費與稅金，可入住市景雙人房一晚，不含早餐；一次購買兩張更優惠共3,776元，平均每張1,888元，住宿券使用期限至2021年12月30日止，升等港景房加價500元、加購早餐每客350元、假日加價1,200元跨年、元旦連假、農曆春節、大型展覽期間不適用，但可視同現金折抵房價。

想住宿並享受「漢來海港」早餐及晚餐的客人，「旅展限定一泊二食專案」滿足需求。「旅展限定一泊二食專案」每張住宿券4,199元且已含服務費與稅金，可入住市景雙人房一晚，含2客漢來海港早餐，並送2張漢來海港平日晚餐券，晚餐若不克在高雄使用，也可以到全台漢來海港餐廳使用，晚餐券使用期限為退房後30天內，台北店或假日則依現場規則另補差價。

近期高雄最新建設群聚、最新潮的領域非「亞洲新灣區」莫屬，漢來大飯店就座落在亞灣區起點，俯瞰愛河入海的高雄港，面對高雄流行音樂中心，此次旅展推出「史上最超值住宿券」，就是想招攬更多國旅客人體驗高端住宿品質、認識全新高雄。

無論是睡到自然醒，不吃早餐的純住宿，或想到「漢來海港」創始店，一邊品嚐當季豐盛海味自助餐，一邊欣賞無敵港景，請把握旅展四天現場搶購！所有銷售的旅展住宿券不適用單次入住8間以上的團體用房。

(工商 )