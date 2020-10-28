針對台灣再生能源推動聯盟指稱，台塑化（6505）、南亞（1303）等用電大戶在綠電採購交白卷。南亞董事長吳嘉昭表示，公司目前除新港廠區已有一太陽能發電裝置建置中，麥寮的資源回收廠區也規劃將建置建置太陽能發電裝置；後續還會請南亞光電協助，優先在嘉義、新港地區，就加速擴大建置再生能源、太陽能發電裝置，積極展開評估、規劃。

此外，台塑化指出，公司雖沒有直接啟動再生能源布建，但100％持股的台亞加油站早已推動利用加油站屋頂等區域，展開太陽能發電裝置佈局，另持股25％的麥寮汽電也正與日商合作於麥寮投資開發風力發電。

因應再生能源趨勢，台塑化後續還會評估在麥寮廠區的閒置空地裝設太陽能發電裝置，並對旗下全台儲運預定地，將暫時未有使用者，積極進行太陽能發電裝置布建評估。

有鑑兩岸積極擴大綠能建置，台塑集團加速佈局綠能與儲能領域；透過結盟日本豐田於雲林麥寮推展風力發電、加碼建置嘉義新港廠區最大太陽能系統，作為電池供應鏈推進「綠電儲能」之示範前鋒。

麥寮汽電擬與日本豐田合作，在麥寮廠區建置風力發電機組，預計建置7支風機，台朔重工也將自行建置3支風機，單支發電容量規劃約4.2MW（百萬瓦），合計新建10台風機，投資規模約25~30億元，預計第4季送出環評申請。

太陽光電部分，除既有高雄仁武廠、台宇汽車大度廠區、台亞加油站太陽光電系統外，台塑集團還將加碼在嘉義新港廠區斥資逾億元，設置1,500kW的太陽能系統，預估完工後所發電力以自用為主，並為集團目前對太陽能投入最大筆的投資。

(工商 )