「姐姐」謝金燕日前開心宣布將在明年1月唱上小巨蛋，同時，謝金燕也推出新歌《TURN口罩》MV，不過謝金燕卻遭網友留言惡意人身攻擊，謝金燕為此親上火線回擊酸民「你有膽就傳自己的照片跟自我介紹」，姐姐反擊被讚爆，但她事後則透露「我最終選擇刪掉了留言，是不希望他被熱搜，而造成另一宗言語暴力。」

45歲謝金燕臉蛋凍齡，但她昨則卻酸民留言「整容整到都看不出來你是謝金燕了！你看你自己的臉，不會覺得很陌生嗎？你認識你現在這張臉嗎？」還釣出謝金燕親上火線回擊「你有膽就傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你...別再讓網路霸凌扭曲心態影響了你的美好人生！」

謝金燕正面回擊獲得網一片好評，但她今（28日）凌晨則為此沉重發文，謝金燕強調她沒有爆氣、也不是怒了「而是覺得他的行為必須即時更正」，謝金燕表示她明白身為公眾人物要有的雅量和認知「但底線是不能任意這種網路言語霸凌行為咨意擴張。」

謝金燕臉書全文。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

謝金燕最後提到：「我最終選擇刪掉了留言，是不希望他被熱搜，而造成另一宗言語暴力」，她也明白酸民還是會以另一個帳號繼續留言攻擊，不過謝金燕認為，每個人都要為自己言論負責「比刀子更鋒利的是言語暴力」。

(中時新聞網)