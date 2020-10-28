屏東縣長潘孟安28日接受《周玉蔻嗆新聞》採訪，直言期待在最後2年縣長任內，希望看到高鐵南延屏東動工，雖然遲遲只聞樓梯響、不見人下樓，但他對行政院長蘇貞昌有信心，強調「蘇揆跟我一樣，一直在爭取屏東交通平權」。

高鐵南延屏東每到選舉年，相關議題就會被吵得沸沸揚揚，潘孟安曾在議會殿堂宣誓，願以政治生命做承諾，若高鐵沒來、他會辭職謝罪，潘表示，他知道重大公共建設有一定程序，所以對於南延屏東深具信心。

潘孟安說，自己2005年以立委身分進入立法院，不分任何政黨執政，在每次施政總報告質詢時，一定反覆提出爭取高鐵南延，力爭屏東 區域平衡與需求，如今身分是屏東縣長，爭取的決心從沒動搖過。

因為屏東人深刻感受交通平權得來不易，細數1978年台灣第一條高速公路蓋到高雄成了終點站，直到2004年南二高才將觸角延伸至屏東；台鐵到屏東也等了32年，就連鐵路電氣化也足足落後其他城市44年，高屏溪成了天險，要跨過困難重重。

至於2022即將卸任，現任立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄皆有意參選，對於接班人選，潘強調，目前還未公開表態，「誰對屏東好、做最多事，我就支持誰」。

(中時 )