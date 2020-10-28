1.聯電(2303)：昨遭外資再轉賣超30256張，惟昨夜ADR逆漲3.99%，今早股價開低狹盤，堅守5日線，靜待明日法說。

2.南亞科(2408)：短線土洋法人持續對作，內資空頭相對氣盛，惟下方月線有撐，今早股價一度逆勢小漲，企圖拿回60關。

3.燁興(2007)：周二期鎳上漲249美元，加上外資連兩日買超，激勵早盤股價一度漲逾7%。

4.大成鋼(2027)：鎳價走升，外資連三日買超，昨本土法人加入多頭行列，今早放量漲近7%。

5.大宇資(6111)：法人近期連日擴大買超，今除權息首日、開盤參考價74.2元，早盤一度衝上76.8元，邁向填息路。

6.中菲行(5609)：空運價漲不停，農曆年前營運旺，早盤續漲逾3%。

7.富鼎(8261)：全年業績挑戰十年新高，不懼外資轉賣超，買方積極，股價續揚近3%。

8.揚智(3041)：雖公司表示不評論正建立WiFi 6晶片團隊傳聞，但仍吸引買單進駐，晨盤衝漲逾7%，登30元關卡之近3個月高價。

9.茂迪(6244)：美國總統大選迫近，綠電概念股續熱，早盤彈升4%，重返40元。

10.均豪(5443)：Q3賺贏上半年，明年營運成長動能看好，激勵晨盤放量攻頂，寫逾10年高價。

11.廣運(6125)：兩路併行營運看俏，早盤吸引買盤搶進強彈5%，強登逾10年高點。

12.生華科(6492)：外資翻多，早盤放量反彈6%，重返季線。

13.南紡(1440)：轉單效應+新產能，Q4有望谷底翻，今急拉大漲5.5%，寫波段高。

14.宏泰(1612)：外資連3日買超，早盤漲逾2%。

15.華新(1605)：外資連3日買超，早盤漲約1.7%。

16.映泰(2399)：外資昨回補，早盤觸及漲停、收復周線。

17.網家(8044)：蓄勢待發雙11，早盤股價先行暖身、漲逾2%。

18.中興電(1513)：挾綠電題材，早盤放量漲近8%，重返50元之上。

19.愛地雅(8933)：現增價每股暫定12元，早盤漲逾5%，收復短均及月線。

20.志聖(2467)：在手訂單年增50%，今年EPS將不輸去年，高檔整理結束，一度逆勢走高3%突破前高。

21.同泰(3321)：Q3毛利率創8季新高，轉骨跡象顯現，股價重返漲升軌道走高3%。

22.淳安(6283)：外資終止調節並於27日買超1127張，股價近2周修正結束，反彈3.8%。

23.鮮活果汁-KY(1256)：基本面優勢+量能增溫，多方動起來，走高3.5%、突破290元。

24.橙的(4554)：Q4旺季營運看增，回檔2日在27元處守住，今早一度上漲3%。

(時報資訊)