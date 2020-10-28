中國需求強勁，週二日本天然橡膠期貨連8紅；由於中國經濟從COVID-19大流行中復甦，激勵市場信心，帶動需求增長，同時產量下降也為價格提振，據悉2020年前八個月，全球天然橡膠產量約下降9%，產膠的鄰國在過去一個月內受自然災害，而泰國南部地區也遭受頻繁降雨和疫情期間勞動力短缺的衝擊，導致橡膠產量下降，亦支撐價格上漲。

大阪OSE交易所-指標4月期貨漲1.5%，報每公斤254.2日圓，觸及2017年9月19日以來的最高水準219.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲4.5%，報每公斤274.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲2.4%，收於每噸15725元人民幣，為連七日上漲。

亞洲現貨市場也走高，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲5.9%，報每公斤80.20泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲2.7%，報現貨價每公斤176.7美分。(商品行情網)

(時報資訊)