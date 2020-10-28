歐洲新冠疫情傳播持續在高檔，投資人擔憂收緊管制措施將造成經濟停滯，掩蓋了企業財報發布的利多消息。另外美國疫情亦相當緊張，投資人對於美國大選前通過刺激方案感到不樂觀

周二泛歐Stoxx 600指數跌3.37點或-0.95%，為352.58點，來到近一個月低點。投資人亦關注歐洲央行本周四舉行的會議，是否會有貨幣刺激的線索。市場認為央行在下次會議前將保持保守，宏觀預測在12月的會議前都不會更改，但是央行應該在現在就承認展望已經在惡化。

德國DAX指數跌0.93%，來到近四月低點。德國總理梅克爾(Merkel)正在計畫一個封鎖警示，關閉酒館和餐廳，以壓制第二波疫情。

法國CAC指數跌1.78%，為近一個月低點。法國政府正疲於處理飆升的感染率和感染數。

英國FTSE跌1.1%。歐洲最大銀行匯豐上漲3.4%，該銀行預示了商業模式的重整，計畫縮減規模和裁減成本。英國石油(BP)跌2.1%，該公司在第三季恢復了小幅的獲利，但警告未來疫情不確定性。

西班牙IBEX指數跌2.1%，投資人同樣地擔憂該國的病毒擴散。西班牙銀行Santander跌1.3%，追蹤了整體市場的負面情緒，雖然該銀行稍早公布獲利成長5%，並預期全年核心獲利將超越市場預期。

整體觀察，歐洲企業在第三季獲利表現為正面的，據Refinitiv數據顯示，泛歐STOXX 600指數成分股至今有27%的企業已公布財報，73%的企業獲利表現超過預期。

(時報資訊)