川普與拜登在德州拉鋸戰

隨著美國大選進入倒數計時階段，《軍事時報》（Military Times）針對退役和現役選民所做的民調顯示，現役軍人較支持民主黨候選人拜登，但多數退役老兵卻支持總統川普。

據（Business Insider）網27日報導，《軍事時報》與雪城大學（Syracuse University）退伍軍人與軍眷研究（Institute for Veterans and Military Families）在7月27日－8月10日對1,018名現役軍人所做的民調顯示，43.1%受訪者說，他們會投拜登，只有37.4%說，他們會投川普。

這項民調顯示，歷經了川普執政4年後，現役軍人對三軍統帥的支持率從2016年的46.1%降為37.8%，但不支持率卻從37%飆升為49.9%。

儘管川普不斷自吹自擂，說為美軍做了多少事，並不斷批評前總統歐巴馬，說他削弱了部隊，而他卻大幅擴增軍事預算，重建了美軍。然而，這似乎並未引發現役軍人共鳴。

相對的，民調顯示，川普較受退役老兵支持。在10月1－13日間，《軍事時報》與雪城大學對1,733位老兵所做的民調顯示，52%說他們會頭川普，只有42%的人說，他們會投拜登。不過值得注意的是，回顧2016年時，出口民調顯示，老兵對川普的支持率曾高達60%。

此外，最新民調發現，支持川普的退役軍人中，絕大部分是55歲和55歲以上的老兵。而較年輕的退役軍人則支持拜登，年齡在35－54歲的退役軍人中，有51%支持拜登。而在年齡不到35歲的退役軍人中，有46%支持拜登，另有42%支持川普。

而有趣的是，在退役軍人社群中，大家普遍表示，對兩個候選人都不滿意。41％受訪者說，他們不信任川普領導美軍，43%則對拜登有這種看法。而59％的退伍軍人說，他們不喜歡民主黨推舉拜登為總統候選人，而51%則表示，他們不滿共和黨推川普為總統候選人。

(中時新聞網)