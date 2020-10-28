新北歡樂耶誕城今年首度和華特迪士尼公司合作，將在11月13日開城，預計將湧入大量人潮。新北市長侯友宜28日受訪指出，這次活動地點雖都在戶外廣場，仍會做好一切防疫措施，若人潮過多，會管制出入口，把防疫做到位。

侯友宜今上午受訪指出，這次新北歡樂耶誕城時間很長，共計有52天，新北會做好相關防疫整備，同時也會不斷提醒民眾，在人潮擁擠的地方若無法保持社交距離記得戴口罩，回家要勤洗手，若生病就不要出門。

侯友宜說，如果人潮過多，出入口則會嚴格把關，讓防疫做到位。

侯友宜在市政會議過程中也說，新冠肺炎疫情至今，全球情形仍非常嚴峻，已突破4300萬人確診，台灣不可能置身在全球之外。

侯友宜說，季節進到秋冬之際，各單位的大型活動陸續登場，除了事情宣導，事中做好整體應變計畫，最後事後一定要檢討。

侯友宜說，新北歡樂耶誕城是今年接下來最大型活動，一定會有很多人湧入市民廣場、萬坪公園等地看光雕，一定要隨時請志工同仁到各場所宣導戴口罩、勤洗手，所有防疫配備一定要到位。

(中時 )