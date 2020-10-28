從事教職20餘年，曾獲「資深優良教師獎」的張姓國小教師，被控對30多名國小女生性侵與強制猥褻，部分案件因年代久遠，檢方仍在調查相關被害人及犯罪事證，但針對張男對其中1名9歲女童以手指性侵50次，因事證明確起訴後，台南地方法院審理後，認定張男共犯下10次強制罪，各處刑3年8月，應執行4年10月。被害女童經醫師診斷罹患創傷壓力症候群，家長據此聲請500萬元民事賠償，法官則以提起時間不符駁回。

曾被其他老師譽為「教育界的美麗風景」的張男，去年初因台南市議員林阳乙質詢市府教育局長鄭新輝時，鄭才揭露張涉嫌對曾經任教的2所國小女生性侵及強制猥褻。當時，經統計張男涉性侵害、性騷擾案件多達32件，其中受害學生人數多達31人，還有不當體罰9件、共29名學生受害，甚至違法在家開補習班，但多名校長、導師等教育人員知悉後，卻沒有依法通報或延遲通報及處理。

案經人本基金會追查，並去年7月舉行記者會，當時有5名已成年的受害女生，出面指控張男犯行長達20年。之後，監察院也提起調查，今年7月更提案通過糾正台南市政府教育局及2所張男曾任教的國小。

檢方指出，張男涉及多起案件，因人數眾多，部分案件已經起訴，正由法官審理中；但也有部分案件因年代久遠，相關被害人及犯罪事證有待釐清，檢方仍在調查。第一波起訴案件中，檢方先針對張男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪提起公訴，共有10名被害人，但台南地院審理後，僅認定1人成立，共10罪，各處3年8月徒刑，應執行4年10月，全案可上訴；至於其餘9人則因罪證不足，獲判無罪。

教育局表示，張男在事件爆發後被解聘，並通報全台各縣市教育局永久不得聘用。至於監察院提案通過糾正未依法通報或延遲通報部分，教育局已完成相關報告的調查，目前正對懲處對象及法規是否適合進行最後確認後，即可對外公布。

曾獲資深優良教師獎的台南市張姓國小教師被控性侵多名國小女生，人本教育基金會去年曾邀被害人舉行記者會對外說明。（本報資料照片）

(中時 )