（11:40更新）世界大賽G6道奇上演驚險逆轉勝，此戰對上光芒呈現投手戰，道奇前5局完全被史奈爾(Blake Snell)封鎖，不過自家也靠牛棚車輪戰壓制光芒打線，史奈爾僅丟5.1局就退場，光芒牛棚砸鍋，先暴投又被貝茲（Mookie Betts）敲超前安，此外貝茲8下貢獻一發陽春炮，最後以3比1擊敗光芒，道奇繼1988年後，相隔32年終於奪下世界大賽冠軍。

此戰光芒贏在先發、輸在牛棚，相較道奇先發投手岡索林(Tony Gonsolin)僅丟1.2局失1分就退場，光芒先發投手史奈爾腳出賽揚等級表現，前5局只被道奇敲出1支安打，奇打者頻頻揮空棒，無論是速球、滑球、曲球都讓道奇打者看得到、打不到，光是前4局就有9次三振，1、4局都用三振讓對手三上三下，恐怖的是9K全是揮棒落空出局。

光芒靠著「恐怖菜鳥」阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在首局的陽春炮先馳得點，這是他季後賽第10轟、第28安，都再刷新了個人所締造的紀錄，是季後賽「最多全壘打」、「最多安打」兩項紀錄保持人。

前5局光芒都靠這1分領先，不過6局下半光芒選擇換下狀況絕佳的史奈爾，他主投5.1局僅被敲2安，且有9K，但在一壘有人且僅用5.1局的情況下選擇換投，不讓他面對第3輪打線，史奈爾本季從未先發滿6局。

光芒換上牛棚安德森（Nick Anderson），結果一上來就被前2打席都被史奈爾三振的貝茲，敲了一支三壘邊線安打，此時安德森發生暴投，道奇攻下追平分，這也是他季後賽連7戰失分，下一棒席格敲滾地球，腳程相當快的貝茲回本壘以2比1逆轉，光芒只好再換投盧普（Aaron Loup）才能解決。

光芒先發投手史奈爾。（美聯社）

8局下半貝茲錦上添花，敲了一發中外野方向陽春炮，將分數拉開到3比1領先，前5局道奇打得悶，不過靠著牛棚車輪戰鎖住光芒攻勢，光芒先發9人全有被三振紀錄，全場吞下16K。

雖然光芒先馳得點，不過道奇牛棚實力也相當驚人，採用投手車輪戰方式獲得好效果，道奇投手伍德(Alex Wood)中繼2局丟3K、岡薩雷茲（Victor Gonzalez）1.1局也丟3K，烏瑞亞斯(Julio Urias)投完最後2.1局，送出4次三振讓光芒絕望，最後更用再見三振，漂亮讓比賽結束，助道奇奪冠。

道奇繼1988年，相隔32年再奪等待已久的世界大賽冠軍，他們連續8年在國聯西區封王，近5年第3度闖進世界大賽，終於不再抱憾而歸，世界大賽奪冠，這也是隊史第7座冠軍。

(中時 )