10月21日才爆出台鐵成功站南側軌道出現44公分的斷軌，司機通報之後，站務人員卻沒有通報，讓後面的莒光號、普悠瑪號列車通過斷軌處。而今又再傳出台鐵新巿=永康間斷軌19公分，台鐵早上7時接獲通報後，緊急封閉路線搶修，導致各次列車受到延誤，稍早已於10時01分恢復通車。

立委林俊憲今在立法院交通委員會上質疑，台鐵新巿=永康間又發生斷軌，且長達19公分，代表問題存在已久，結果竟不是道班發現，又是司機經過時聽到異常聲音、感覺「怪怪的」而通報。他批評，台鐵3月才出包，說完改革又發生一次，這麼嚴重的事故，以後怎麼還有人敢搭台鐵。

交通部長林佳龍回應，今早7點多台鐵按作業程序回報，並封鎖東正線、加裝魚尾鈑固定，今晚會抽換鋼軌。至於為何之前沒有由道班發現，台鐵局會去了解、查證後，今日就對外說明。

台鐵通報，受到新市到永康間路線異常影響，台鐵從早上7時31分起新市站到永康站各次列車均有延誤情形，而列車已於10時01恢復通車了。至於是否又是因鋼軌有19公分裂縫才受影響？台鐵表示，稍晚對外說明。

據了解，台鐵現場回報，永康、新市間軌道修護完成 ，已於10時1分恢復正常行車；目前先以短鋼軌坐接頭輔以魚尾鈑加固做緊急處置，現已於完成修護，今日夜間封鎖時段，再換長鋼軌焊接。

交通部表示，這次又是司機員發現，台鐵應速查明巡軌養護單位的巡檢紀錄，釐清責任。另外，519斷軌事件後曾做全國清查，台鐵應查明該段當時是否落實巡檢，以及對其他路段加速補強。

(中時 )