許多人應該都怕接到不熟朋友的紅色炸彈，但又礙於不好意思，只好勉強出席的尷尬局面。這樣的情況也發生在英國哈利王子和太太梅根身上。當初這場世紀婚禮受到世界睹目，許多人也不一定能受邀觀禮，如此難能可貴的機會，卻被英國媒體踢爆，竟也發生硬邀名人出席充場面的情況發生。

哈利和梅根一直以來都是媒體關注的焦點，由於其二人極注重隱私，不僅與皇室的關係緊張，與當地八卦雜誌的關係更是水火不容；這幾家媒體當然也不會輕易放過梅根。

哈利與梅根的婚禮眾星雲集，卻也爆出「愛面子、充場面」疑雲 (圖/ 路透資料照片)

據英國「太陽報」近日報導，哈利與梅根的皇室婚禮，政商名人皆是座上賓，像喬治克隆尼和貝克漢夫婦…等，皆是受邀的重點名單；但尷尬的是，喬治克隆尼對黛安娜王妃的閨蜜坦承，其實與哈利、梅根夫婦並不熟。這也讓外界形象一直不太好的梅根陷入是否為了面子問題，才廣發邀請帖，請好萊塢大咖明星出席。

除此之外，與父親關係不佳的梅根，也頻頻聯繫希望他能出席，但父親卻一直推託不現身，也讓這場婚禮留下遺憾。

梅根這次又被爆出疑似愛面子、充場面的疑雲，原本與媒體互動不良的關係，可能更雪上加霜。

(中時新聞網)