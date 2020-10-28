新冠肺炎疫情重創航空業，讓不少機師面臨無機可飛的窘境，根據統計，近15年來，陸續被大陸高薪挖角的近300名台籍機師，從去年美中貿易戰加劇、海南航空財務惡化及新冠肺炎影響，風光不再，已有近百名機師返台。
據了解，大陸民航業因機師需求孔急，過去曾開出雙倍薪水、甚至附贈豪宅挖角台籍機師。根據《鏡週刊》取得的一份機密資料，近15年來，共有277名台灣機師陸續被挖角到大陸四川、海南、深圳、桂林及上海貨運等多家航空公司，但受疫情衝擊，至今留下來的不到一半，有過半跳槽到大陸的機師，已陸續返台執飛或另尋工作。
週刊報導指出，資料顯示，2005年有8人率先被高薪挖角到四川航空，2007年開始有機師跳槽潮，2010年已有32人，到2013年更達43人，直到去年中美貿易戰加劇，接著又發生新冠肺炎，才出現關鍵性轉折。
隨著疫情爆發，今年至9月底回流台灣的機師已有36人，總計這一年多來，返國的台籍機師達64人，已創下歷年跳槽大陸後離職的新高紀錄，估計人數還會繼續增加，但航空業近來載客率雪崩，預料過去風光的機師，也可能成為疫情下的另類受災戶。
(中時新聞網)
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