2020台南國慶焰火有一群身穿國旗比基尼泳裝的正妹相當吸睛，這款泳裝的設計人張宇彤更是「與眾不同」。熱愛旅行的她，不僅從18歲起就自助旅行出國遊歷，至今已經走過50多個國家，還曾經代表台灣參加世界旅遊小姐選美，並出任華航紐澳新航線代言人，甚至主持過電視台的旅遊節目。

今年32歲的張宇彤是道地的台南姑娘，但因五官深邃、膚色健康，經常被誤認為外國人，小時候總是被欺侮，心裡還留下陰影；但因父母親都是老師，在家學淵源的薰陶下，從小就是各種演講朗讀、寫作比賽的常勝軍，也練就她上台及面對鏡頭不怯場的基本能力，加上台風穩健、口條清晰，經常主持各種活動，得以累積豐富的主持經驗。

張宇彤自認不夠高，也不符合國際選美的標準，踏上選美之路完全是意外。她原本以為世界旅遊小姐只是類似「旅遊大使」或「島主」之類的選拔，誤打誤撞報名後，沒想到一路過關斬將，直到晉級在馬來西亞的決賽，才知道要與其他70多國佳儷同台選美，儘管最後沒有名列前茅，但也因為積極行銷台灣，獲頒「最佳個人特質獎」。

此後，張宇彤只要出國參與各項活動或拍攝旅遊影片，都會利用機會行銷台灣，甚至還將其視為使命。當她看到許多國際賽事，觀眾都無法攜帶國旗進場替台灣選手加油，突然靈光一現決定設計國旗比基尼泳裝，方便國人穿在身上「為台灣做一些事」。

大學及研究所都唸成人教育的她，目前除了成立公司設計具有台灣意象的各款泳裝外，也是寫作、口語表達、美姿美儀的老師，不僅幫小朋友補習，也替企業界培訓人才，她還召訓一批新人，並籌辦泳裝小姐選拔活動，希望培育新一代的「台灣小姐」，未來站上國際伸展台替台灣發聲。

(中時 )