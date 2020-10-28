打完針到底要不要揉？弘森診所吳書毅醫師表示，其實需要依照針劑的類型來決定是否需要揉壓，一般來說，預防針、抽血、靜脈注射、胰島素皮下注射等這類針劑，打完之後都不建議搓揉注射處，但抽血、靜脈注射後建議可加壓注射處約5分鐘以幫助止血；但若是施打肌肉注射的針劑（預防針除外）則可能需要在打針後輕揉注射處以幫助藥物吸收。然而，吳醫師也提醒，由於注射藥物的種類眾多，建議打完針還是要仔細聽一下醫師、護理師的建議較佳唷。

打完針到底要不要揉？吳書毅醫師表示，針劑的種類眾多，常見的針劑注射大致有以下幾類：

1. 抽血、靜脈注射：輕壓注射處，不可揉推

若是抽血或採用靜脈注射時，因針頭戳入血管內所以會有局部些微出血的狀況，因此，建議打完針後在注射處加壓約5分鐘幫助止血即可。吳書毅醫師叮嚀，這類針劑打完後最好避免揉推，以免出血點擴大而出現瘀血的情況。

2. 皮下注射：輕壓注射處，不可揉推

若需固定施打胰島素等皮下注射時，建議打完針後輕壓注射處即可，不要揉推以免拉扯到血管而出現皮下出血或瘀血狀況。

3. 預防針：不可揉推

舉凡幼兒經常接種的預防注射，或是每年10月開打的流感疫苗，這類針劑大多是打在肌肉位置，但打完針只要用棉球、膠帶貼住止血即可，不需要、也不建議揉壓打針處。吳書毅醫師表示，預防針注射入體內其藥效會緩緩被身體吸收，誘導身體產生抗體，若過度搓揉可能會加速藥品吸收，也可能會引發注射部位出現紅腫等不適反應。然而，若是具有凝血異常問題、服用特殊藥物或體況者建議依照醫療人員指示處置。

4. 肌肉注射：可輕揉注射處

肌肉注射的藥物是藉由肌肉吸收而發揮藥效，常見的藥物如退燒針劑，吳書毅醫師說明，這類的藥物在注射後應先加壓1分鐘止血後，再用手掌揉推注射處約3至5分鐘以幫助藥物吸收。

然而，吳書毅醫師也叮嚀，上述僅為針劑注射的大原則，但由於針劑種類眾多，建議打完針之後仔細留意醫師或護理師告知的處理做法，且打針後最好在原處休息觀察約30分鐘，無出現不適症狀再離開；此外，若有特殊疾病、病史、過敏體質、用藥習慣等，最好主動告知醫師，以利醫師給予診斷與處置建議。

針劑注射相關問題，建議諮詢「專科醫師、藥師、護理師」。

(中時新聞網)