韓國央行(BOK)剛發表經濟數據又傳出好消息！韓國10月消費者信心指數，不僅較上個月大增，同時，所增之點數也刷下近12年新高紀錄。

韓國央行表示，韓國10月綜合消費者信心指數(Composite Consumer Sentiment Index, CCSI) 來到91.6位置，較9月份的79.4增加12.2大點。如此亮麗表現，是韓國自2009年4月以來(當時曾大增20.2點)，睽違近12年後，消費者信心指數再度出現這麼大的擴點。同時，10月消費者信心指數也是繼2月的96.9以來，再度站上90點關卡。

韓國消費者信心指數在去(2019)年底左右，都還有在百點以上，但新冠肺炎年初肆虐全球後，韓國消費者信心也被摧毀，4月份來到70.8低點位置。之後，韓國消費者信心才逐月增加，從5月77.6，8月88.2，慢慢爬到10月91.6位置。消費者信心指數的百點大關，是市場樂觀與悲觀一個重要分水嶺。

這次10月消費者信心指數，韓國交出一張漂亮成績單，韓國央行分析，之前對消費者調查，發現大家認為新冠肺炎疫情漸緩，同時也對後疫情經濟前景感到樂觀。韓國政府在8月底實施一波嚴格抗疫社會政策，在經過兩個月努力後，政府漸漸放寬社交限制，現在對新冠肺炎疫情的警示，已降到最低等級。消費者樂觀認為，韓國這一個多月以來，每日確診人數已很少看到3位數字，代表疫情有降溫。

不過，韓國央行早在8月時，先行調降韓國今(2020)年經濟成長率，悲觀預估將下看負1.3%。韓國經濟成長雖然不盡人意，但消費者還是樂觀看待不動產後勢發展。這次對消費者調查中，認為未來韓國房市還是看漲的增加5個大點，來到122點位置。分析師也認為，這應該是年初為打擊新冠肺炎疫情，央行把利率調降到如此地低，也使得大批熱錢紛紛出籠，搜尋在投資市場上能當成獲利標的後遺症。

(時報資訊)