獲利了結，週二紐約棉花期貨微幅下跌，近日受美國棉花因不利天氣條件的提振，價格漲至一年半高點後，立即引發獲利回吐，而市場預期美國收成繼降，以及天氣不盡如人意，加上需求持穩，料為棉價後市帶來支撐；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨跌0.11%，收盤每磅72.03美分；而3月棉花期貨漲0.01%，報每磅72.73美分。

分析師表示，西南棉花產區有一個帶雪、冰和雨夾雪的鋒面，推遲了收成，同時也降低作物的數量與品質，亦為市場帶來支撐力道。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14270元人民幣，較前一日減少100元人民幣；庫存方面，截至10月26日，ICE登記庫存38888包，與前一日增加1926包。

美國國家氣象局表示，德克薩斯州的氣溫將回落至零度以下，許多地方將過渡到更多的冬季降水，而美國熱風暴澤塔逼近墨西哥灣沿岸，路易斯安那州到佛羅里達州狹長地帶的風暴潮、降雨和風力將增加。(商品行情網)

(時報資訊)