颶風逼近，周二美國原油期貨反彈逾2.5%；儘管據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至10月23日當周，美國原油庫存意外增加460萬桶，然而受颶風「澤塔」登陸影響，墨西哥灣的原油生產已關閉了近50%，並撤離約24%鑽油平台人員，趨緩市場對需求不振的疑慮。

此外，美國政府宣佈對伊朗祭出全面制裁，原因為伊朗石油業相關實體對伊斯蘭革命衛隊有提供金援活動。據了解，伊朗石油出口已從每日250萬桶開始縮減， 並有18家主要銀行遭美國列入制裁黑名單，外界預計於總統大選以前，美國政府將持續加強施壓力道；其中美國原油漲幅2.6%，倫敦原油漲幅1.8%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲1.01美元，報每桶39.57美元；11月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.16美元；11月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.14美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.74美元，報每桶41.20美元。(商品行情網)

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