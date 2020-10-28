第4季為傳統購屋旺季，信義(9940)仲介本業可望受惠遞延買盤浮現、自住換屋的剛性需求支撐，加上低利環境、境外資金陸續回流，搭配網路看屋服務，營運成長動能足，今日股價以平盤開出後，壓低在平盤下方整理。

信義房屋不動產指出，10月受到兩個連續假期影響，地政機關的工作天數減少，雖然9月的市場買氣仍維持熱絡，但10月的移轉棟數成長幅度應該會較為收斂。第3季國內疫情穩定與低利率等因素發酵，市場上遞延買盤快速回籠，帶動第3季出現淡季不淡的熱絡表現，今年第3季六都的移轉棟數為7萬棟，較去年同期增加20%，全國的移轉棟數也在第3季超越去年同期，將挑戰2014年的32萬棟，同時也反應出今年的房市交易熱度是近6年最佳的一年。

信義房屋自2016年起針對大學在學生舉辦「全時實習生計畫」，至2020年止已累積201位同學在信義房屋實習。2021第六屆信義房屋全時實習生即日起已開放受理報名，提供月薪3萬5千元實習職缺，鼓勵大四同學就學期間，提早體驗職場環境並進入知名企業卡位，為履歷加分。

(時報資訊)