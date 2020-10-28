微軟上季營收超出市場預期，但本季營收目標卻意外疲弱，受此打擊，周二盤後，微軟股價下跌2%。

微軟第一財季（截至9月30日）營收年增12%，為371.5億美元，超出分析師預測均值357.2億美元，但成長力道較前一季的年增13%減弱。調整後每股盈餘為1.82美元，高於分析師預測均值1.54美元。

微軟財務長Amy Hood在電話法說會上表示，微軟預期第二財季營收將介於395億美元～404億美元之間，其中值為399.5億美元，代表年增率僅為8%，且不如市場預估的404.3億美元。財務長表示，企務需求減弱，將持續削弱Windows的授權收入。

在終止對Windows 7的支援後，以及因爆發新冠肺炎疫情，第一財季商用PC業務營收暴跌22%。去年該部門業務大增，使今年想要超越更加困難。

微軟成長最快速的業務之一，Azure公共雲第一財季營收年增48%，較前一季的年增47%加速成長。微軟未透露Azure業務營收數字，但分析師此前預期該事業營收增長約44%。

智慧雲（Intelligent Cloud）部門（包括Azure、企業服務、GitHub，以及SQL Server與Windows Server等伺服器產品）營收為129.9億美元，年增20%，優於市場預估的127.3億美元。

生產力與業務流程部門（包括Dynamics、LinkedIn與Office）營收為123.2億美元，年增11%，優於市場預估的117.8億美元。

執行長Satya Nadella表示Teams應用程式目前每日活躍用戶已經超過1.15億，較4月時的7500萬大幅成長。

包括搜尋廣告、Surface、Windows與Xbox在內的更多個人運算部門（More Personal Computing）營收為118.5億美元，年增6%，並優於市場預估的111.8億美元。微軟將在11月10日發布Xbox Series X與Series S新款遊戲機，財務長看好第二財季遊戲部門的營收增長將略低於30%，優於第一財年的年增21.6%。

對Windows設備製造商授權的營收年減5%，尤其是商務設備的授權營收大減約22%，較前一季的跌4%更為惡化，並創5年多來最差的表現。

微軟搜尋廣告業務年減10%，財務長表示，微軟預計第二財季將出現「中到高個位數的下滑」。

包括Azure、Dynamics 365、商用LinkedIn與Office 365服務在內的商業雲（Commercial Cloud ）產品營收入達152億美元，佔總營收近41%，高於上一季的38%占比。商業雲毛利率為71%，首度超過70%大關。

(時報資訊)