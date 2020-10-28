在蘋果（Apple）發表iPhone 12系列，並且宣布不再隨盒附贈有線耳機以及充電器的政策後，三星（Samsung）隨即在社群平台上發文諷刺了這一點，不過在利潤之前，或許三星也不排斥打臉自己。根據外媒報導，三星竟也有意在下一款發售的新手機中移除充電器或有線耳機，效法蘋果的做法。

蘋果今年在Apple Watch Series 6以及iPhone 12系列包裝中，都不再附贈充電器，且針對iPhone 12系列還進一步移除有線耳機，對此蘋果環境政策與社會倡議副總裁Lisa Jackson指出，都是為了減少碳排放的緣故。但事實上，當中也不乏成本考量。在三星以及蘋果手機如今都升上5G，成本明顯上揚，《SamMobile》指出三星追隨蘋果，在手機包裝中移除有線耳機或是充電器，在業務上有其意義。

報導引述韓國媒體的說法指出，在蘋果宣布在iPhone 12系列中率先移除有線耳機以及充電器的政策後，三星也正在考量在Galaxy S21系列中移除這兩款配件的可能性。有一些知情人士認為，就算三星的做法沒有像蘋果這麼激進，他們也很可能在下一款手機中移除有線耳機，僅搭送充電器。

事實上，在準備移除手機充電器、有線耳機的道路上，三星很可能早已開始鋪路。第一、舉Galaxy S20 Ultra為例，事實上支援最高45W充電功率，但是盒內僅附25W充電器，代表三星藉此鼓勵有更高速充電需求的消費者，額外購買需要的充電器。這一點，跟蘋果的作法相同（蘋果自iPhone 8以來導入快充，需要搭配指定充電器，無法藉由盒內附上5W充電器以及充電線辦到）。第二、在Galaxy Note 20發售之際，三星在北美販售的版本盒內就不包含有線耳機，而提供有需要的消費者自行向官方提出申請。在台灣三星Galaxy S20、Galaxy Note20系列都附上有線耳機，但是官方在預購期、開賣初期都提供特定款式的無線耳機作為贈品，也是變相鼓勵消費者使用無線耳機，而非有線耳機的作法。

無論三星在可能為Galaxy S21系列移除充電器或是有線耳機後，是否會進一步調降手機售價，《SamMobile》認為增加充電器以及Galaxy Buds無線耳機的銷售，很明顯就是三星的營運目標，因為這兩個目標都有助於三星提升營收，即便這很可能會讓一些三星的粉絲到失望。

事實上，蘋果率先在iPhone 12系列中取消贈送有線耳機以及充電器的做法，早已出現仿效者。LG在十月中與印度當地電商Flipkart共同進行的Big Billion Days活動中，大幅調降LG G8X ThinQ的售價，根據官方回覆消費的說法，該此促銷活動中的手機包裝裡也不含充電器。很明顯，蘋果這一次大膽在手機中取消附贈充電器以及有線耳機的作法，雖然備受爭議，但就有如他們在iPhone 7中取消了3.5mm耳機孔一樣，追隨著很快就已出現，即便這與多數消費者的期待不一樣。

(科技)