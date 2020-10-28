中鋼將於28日起一連兩天，假墾丁召開集團會議，探討如何落實「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大發展主軸。對此，中鋼董事長翁朝棟受訪時表示，這項會議，希望能提出如何落實發展雙主軸的具體行動方案，並形成共識，接著就應積極落實這些行動方案，以迎接中鋼下一個五十年的挑戰。

中鋼明年邁入50週年，為了下一個五十年的嚴厲挑戰，中鋼經營團隊早就規劃「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」作為經營發展雙主軸的相關行動方案，集團會議首日將探討「高值化精緻鋼廠」相關議題，隔日再探討包括AI智慧智能的「發展綠能產業」的相關議題。

翁朝棟說，對內，我們要全力整合集團資源，降低成本，持續精進產品品級與品質，並提升生產效率；對外，我們要加強產學合作、拜訪客戶，交流溝通，建立共識，並與中下游廠商攜手努力、突破困境，我們要以中鋼踏實、求新精神，一步一腳印，朝向精緻鋼廠、綠能永續的目標邁進。

翁朝棟並於27日舉辦的秋季祈福典禮中強調，中鋼今年雖面臨全球鋼鐵景氣最艱困與經濟景氣最嚴峻的挑戰，但隨著Q4榮景旺季的到來，中鋼全體上下很有信心和決心，將力拚全年營運轉盈。

中鋼秋季祈福典禮，由翁朝棟主持，邀請中鋼總經理王錫欽、生產副總羅文驥、企業工會常務理事林于敬、行政副總張秋波、業務副總劉敏雄及財務副總楊岳崑等多位一級主管及工會代表參加。

翁朝棟表示，今年受新冠疫情影響，全球鋼鐵景氣受到嚴重衝擊，除亞洲各主要鋼廠包括日本新日鐵、韓國浦項等經營非常艱困外，該公司營運也深受影響，最近國際鋼市開始有感復甦，該公司8月起連續二個月出現盈利，且11月內銷盤價首度改開N+1盤，每公噸調漲1,000～1,200元，平均漲幅5.02％，以貼近國際市場行情，預計年底前鋼市將維持走升格局。

中鋼累計前三季合併稅前淨損仍有34.91億元，但比起日本新日鐵連續二年虧損和浦項第二季Q起也發生虧損的情況，中鋼營運總算有好轉的情形。

翁朝棟並特別感謝企業工會理事長陳春生領導的工會同仁，以及各位理監事的支持，就像歌手謝銘佑唱「路」這首歌內容所講的「有路，咱沿路唱歌，無路，咱撩溪過嶺」，哪怕外面風雨雷電，只要公司勞資和諧、上下團結一心，總能平安度過難關，一起朝向有光的地方邁步前進。

展望未來，翁朝棟認為，近來全球鋼鐵市場以歐美地區漲勢最為凌厲，尤其是美國漲幅最大，且亞洲日、韓也都呈現上漲局面，大陸是之前漲的太急，稍有回檔，現在又回穩了，未來大陸必須視其秋冬環保限產狀況和社會庫存去化是否加快而定，但國際煤鐵原料成本仍在高檔，鋼價還是有撐，因此他仍樂觀期待明年第一季的鋼市榮景。

(工商 )