高雄市旗美地區獅子頭圳遭人丟棄農藥導致呈現紅色廢水污染，高雄市政府環保局27日傍晚接獲通報後，立即派稽查人員到達現場採樣檢測，目前水色已恢復正常，轄區旗山警分局積極追查行為人到案，後續將依相關規定進行查辦。

高市環保局於27日傍晚接獲民眾通報旗美地區獅子頭圳遭紅色廢水污染情事，環保局立即派稽查人員會同農田水利會、警方等人員前往現場稽查，發現排溝內遭棄置農藥(加保扶)，導致水圳內水色變成紅色。

稽查人員現場採集水樣分析，檢測pH 7.99、水溫27.5℃、導電度452 μS／cm、溶氧4.31 mg／L，無明顯異常，並採集水樣送驗分析，該包農藥已撈除，稽查人員沿線巡查水色已恢復正常，已請警方協助追查行為人。

環保局表示，旗山區獅子頭圳屬高屏溪上游水污染管制區，為一條灌溉渠道，經查沿線種植水果等農作物，無污染工廠，水質良好，然而不肖人士竟將農藥任意棄置，導致河川染成紅色，該農藥遭棄置流入水體，將對於水生生物造成危害。

由於該行徑已造成明顯污染，除已違反水污法第30條，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰外，也涉及刑法第190條之1的流放毒物罪，將依法究辦。

環保局呼籲勿以身試法，尤其位於水污染管制區內任何使用農藥、化肥或棄置污染物、飼養家禽等足使水污染行為，皆觸犯水污法30條，若投棄毒物或其他有害健康之物污染河川或其他水體者，將為涉刑法，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金，該局也將持續針對偏遠水污染管制區加強巡查，以確保河川水質。

(中時 )