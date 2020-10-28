新北市將在明年舉辦110年全國運動會，新北市體育處長洪玉玲在市政會議專題報告指出，這次比賽除30項應辦競賽，5項自選競賽中，納入電子競技種類，是全國首創，盼藉比賽結合產業發展與人才培訓，帶來一場結合科技、時尚、年輕與在地化的賽事。

洪玉玲說，據國際市場分析公司調查，全球電競市場的規模在2019年約300億台幣，預期隨著5G的成熟發展，在2022年可望成長至520億台幣，而台灣更是全球電競產業分佈重點國家之一，納入電競賽事，更能結合產業發展。

新北市長侯友宜說，電競賽事本就是項熱門運動，納入全國運動會項目，除讓電競賽事被看見，也希望帶動相關產業升級，也能破除過去對電競的刻板印象。

侯友宜也說，現在有很多民間捐款做愛心，也希望大家了幫助弱勢，也可以培養運動選手，讓他們在舞台上能無後顧之憂，目前全國運動會在產業資源募了3000多萬元，還有很大一段路要走，盼有越來越多資源加入。

侯友宜說，新北市舉辦過2016年國際少年運動會，也協助2017年世大運的舉辦，不僅過去有辦理國際大型賽事的經驗與場館資源，更成功爭取到2025年世界壯年運動會，賽會成功關鍵在於跨局處資源的整合，新北各局處也將協力合作共同完成這場賽會。

侯友宜強調，新北不會只照顧新北選手，所有來參賽的各縣市選手都要讓他們賓至如歸，從軟體與硬體全面協助選手取得好成績。

體育處說，本次賽事將有超過1萬2000名隊職員來到新北參賽，市府將全力協助選手培訓，除頒發一次性的獎金，更提供營養金，以及逐月發放訓練輔助金，讓每位選手能無後顧之憂下專注於練習備戰，更落實4級運動選手培訓機制。

(中時 )