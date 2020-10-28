台灣知名網紅及AV女優吳夢夢，因為在付費平台SWAG拍攝「動作片」走紅，讓她因此跟AV超級片商SOD簽約，成功進軍日本發展，也因此在2年內幫父親償還完5百萬債務，但不禁感嘆表示：「已經無法走回頭路了」。

根據《鏡週刊》報導，吳夢夢加入SWAG平台擔任直播主，原先只是陪粉絲聊天，後來為了得到SWAG主播競賽冠軍，並獲得100萬元獎金，便開始拍攝使用情趣用品的影片，更因為隨機抽粉絲演出「動作片」，讓她一夕之間爆紅，也順利幫做生意失敗的父親償還掉500萬債務，卻也讓她感嘆：「無法走回頭路了」。

不過吳夢夢上傳到SWAG的影片，被網友下載後在網路瘋傳，這讓主張擁有著作權的她，針對外流的網友提告，並求償5萬元和解金，不過卻有苦主出面表示是先收到朋友私訊影片，才轉傳到謎片群組，對此吳夢夢也曝光兩人對話，質疑對方玩兩面手法，就是為了想要降低和解金。

不過人紅是非多的夢夢，卻遭一名女子控告她和另名女優「娃娃」侵害配偶權，要求連帶賠償40萬元，後來才想起是和男粉絲拍攝3P片惹的禍，對此夢夢強調：「他自稱自己單身，我真的不知情」，感嘆挨告的很莫名其妙。

(中時新聞網)