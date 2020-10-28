李綺虹近照曝光。(圖／翻攝自新浪娛樂)

港星李綺虹(又名李綺紅)，是香港小姐季軍出身，因在古天樂、李若彤版本的《神鵰俠侶》飾演郭襄，維妙維肖的演技讓她爆紅，更被封為「最美郭襄」，不過她在事業高峰之際，因家族遺傳加上工作壓力大，一度罹患抑鬱症，之後漸漸淡出幕前，近日有網友曝光她的近照，引起熱議。

李綺虹罹抑鬱症後，情緒常不穩定，曾整天躺在床上哭，更多次想一死了之，不過老公沒放棄她，經常陪她治療和運動，即使李綺虹揚言找律師離婚，老公仍陪伴身邊鼓勵她，患病9個月的時間，也讓她重新審視自己的人生。

李綺虹曾罹患抑鬱症。(圖／本報系資料照)

因此李綺虹選擇到加拿大郊區過恬靜生活，更在2013年修讀護士課程，畢業後成為精神科護士。近日有網友曝光她的近照，脂粉未施的她，雖然魚尾紋明顯、臉色有些蠟黃，不過整體看起來仍保養得宜。

但有網友認為她怎老到認不出，虧她看起來衰老，不過也有人認為她是「自然老去」，50歲還能保持這樣的狀態，已經很好了。

(中時新聞網)