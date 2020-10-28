10月31日是先總統蔣公誕辰134歲，也是第42屆榮民節，國民黨雖舉債度日，黃復興黨部仍籌錢於30日晚間在國父紀念館辦「榮民之夜」音樂會，邀各縣市榮民榮眷2500人與會，黨主席江啟臣、前國防部長伍世文及10餘位退伍上將到場，活動除安排藝人表演，剛完成眼袋小手術的「神力女超人」、立委許淑華也將以神祕嘉賓現身，率舞團表演「甜蜜蜜」。

今年3月江啟臣接任黨主席，黃復興黨部改組，除了自9月起以下鄉辦「復興啟程」聯歡晚會的方式，重新營造黨中央與基層眷村的榮民榮眷連結，且擴大舉辦一年一度的榮民節，地點選在國父紀念館，將於本周五晚間7點到9點舉辦，邀全台各縣市榮民眷共計約2500人與會。

據悉，雖然榮民節即是蔣公誕辰，但國民黨近幾年限於財務拮据等因素，都未刻意舉辦慶祝或紀念活動，今年黃復興黨部主委臧幼俠向顧問等人募款，擴大籌辦「榮民之夜─復興初衷．榮耀心中」音樂會，原本力邀白嘉莉、熊海靈等人演出，但白嘉莉已封麥成為藝術家、熊海靈也因檔期等因素未能談妥，令部分有所期盼的榮民榮眷有點失落。

不過黃復興黨部仍洽談多位老牌的高知名度藝人，例如侯麗芳、今子嫣、大百合、凌蕙蕙、張正藍與張正綺姐妹等到場演出，女立委許淑華也在受邀時一口氣爽快答應，將以神祕嘉賓方式登場，成為唯一上台表演的民意代表。此外，團結自強協會合唱團、女軍訓教官班及群英樂團也將共同演出。

黃復興黨部書記長張德浩說，黨部就是要服務退伍弟兄、聯繫感情，財務再如何艱鉅，但勒緊褲帶、咬緊牙關，該辦的活動仍要辦理，目前小型的「復興啟程」聯歡晚會已在雙北、桃園及高雄等地辦了5場，除了金馬沒有黃復興黨部之外，各縣市在明年農曆年前都會舉辦；至於「榮民之夜」是大型活動，既慶祝榮民節也紀念蔣公誕辰，同時也聯繫大家的感情，讓大家知道國民黨的改革進程。

(中時 )