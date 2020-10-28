大陸國家衛健委公布，昨日（27日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案，包括22宗本地個案（均在新疆）及20宗境外輸入個案。

新疆維吾爾自治區衛健委表示，截至昨日，新疆目前有22宗確診個案，均是由無症狀感染者轉為確診；新增無症狀感染19宗，均源自喀什疏附縣。

至於另20宗輸入個案包括上海7宗、陝西6宗、廣東2宗、天津1宗，河北1宗，內蒙古1宗，河南1宗，四川1宗。

大陸共計累積確診個案達8萬5868宗；無新增死亡個案，維持4634宗死亡病例。

10月25日新疆維吾爾自治區新增無症狀感染者137例。

中國疾控中心流行病學前首席科學家、大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光分析，此次新疆出現的疫情與過去幾次不同，首先它發生在少數民族農村地區；其次，出現大量無症狀感染者。

他表示，這樣的狀況有可能意味著這些陽性感染者尚處在感染早期，感染時間不長，後續一部分無症狀感染者會轉為確診病人。

(旺報 )