近日傳出中國抽砂船越界至馬祖近海水域盜砂，海巡署艦隊出動至馬祖強勢執法。藍委葉毓蘭今日於立院內政委員會表示，過去蔡英文總統說過不開第一槍，但我國有部分海巡艦艇裝載鎮海火箭炮系統，是否會給對岸一個製造武裝衝突的藉口。海委會主委李仲威回應，海巡很久前就已裝備40快砲，也沒有因此造成對岸緊張。

李仲威今日至委員會備詢前受訪指出，最近發現的2處盜採砂石熱區，是在馬祖的南竿跟莒光之間，馬祖因為在中國沿岸，執法管轄在禁限制水域，處理的原則是不允許進來，若有相關情事就強制驅離。

李仲威說，海巡署現在正在執行艦艇發展計畫，也已經請艦隊分署作兵力調整，自26日起就有千噸以上的船到馬祖地區執法，後續會持續派遣大型艦結合地區原有兵力有效驅離制止。

葉毓蘭表示，兩岸現在情勢非常緊張，未來海巡艦艇裝載火箭炮系統後，應更謹慎評估，避免擦槍走火，李仲威回應，海巡都有相關用砲時機的規定。

綠委黃世杰指出，海巡署籌建海巡造艦計畫，但要花多久時間才有辦法把重點區域補上？李仲威說，發展計劃中，千噸級船艦有6艘，但馬祖附近沒有海巡的碼頭和設備，目前暫時是和港務單位租了一個碼頭作業，但日後希望還是能設置一個專門的碼頭。

綠委羅美玲表示，中國的盜砂船抽走了台灣的砂，前幾年還有傳出這些砂石居然賣回給台灣，而且對於台灣海洋生態破壞嚴重，希望國安單位慎重看待這個問題。

(中時 )