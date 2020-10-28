行政院、跨領域業者相當重視的「2020台北金融科技論壇」28日起連續兩天舉行，主辦單位之一台灣金融研訓院董事長吳中書在上午的開幕式上表示，去年的FinTech Taipei（台北金融科技展）有13國、240家國內外金融業、資訊業和金融科技新創的參與，為延續全面推動金融科技，今年採論壇方式，並以線上和線上的虛實整合方式，邀請十多個國際專家從海外連線，包括亞洲銀行協會的各國會員也會在線上參與，第一天有3場國際論壇，第二天還有16場金融科技演講會，期望擺脫疫情衝擊，為台灣金融科技服務注入更多創新能量。

金管會副主委邱淑貞在專題演講「金融科技與金融服務的發展願景」時，開場就稱讚此次論壇的虛實整合的完美安排，讓大家見證到科技的力量，亦是金融科技的精神：不受時空限制，可以持續發展到目標！

主辦單位表示，此次國際金融科技論壇著重探討「數位轉型、資訊安全、監理科技」三大金融科技熱議話題，首場數位轉型專場上，邀請日本金融廳國際政策管理官-三輪純平，透過線上串流演講，和與會來賓分享日本金融科技創新與發展實務，澳洲金融科技專家也將暢談澳洲金融數位化轉型的實務分享，而台灣金融研訓院黃崇哲院長則進一步解析金融數位轉型成功的關鍵因素，特別是以金融創新的數位服務連結金融與美好社會，與各國線上觀眾及現場嘉賓探討金融科技的創新能量。

(工商 )