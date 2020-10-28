「館長」陳之漢不滿被網紅公民老師羅文批評，回嗆「螺紋保險套」並爆粗口，遭依公然侮辱罪起訴。台北地院今開庭，是館長遭槍擊後首度在公開場合露面，他在保鑣護衛下，坐著輪椅現身，庭後針對槍擊案受訪時，批評台灣法律有點「瞎」，現在好像犯罪天堂、黑幫治國。

館長表示，他肯定警方付出，據了解警方已經不眠不休，沒什麼在休假，相信一步一步追查，案情一定能水落石出。他那時被貫穿7個彈孔，到現在手還是會痛，尤期是右腳粉碎性骨折，目前仍不能走。

館長說，醫生告訴他大概100天後可以走，但無法保證何時才能鍛鍊，雖然出院第8天就開始先練上半身，但期許自己半年內開始鍊全身，做給社會大眾看。

館長無奈表示，不知道自己為什麼被開槍，他做的生意有健身房、電商、政論，這大家都在做，如果這樣就要被開槍，那會覺得台灣法律太鬆、有點「瞎」，「兇手進去關個幾年，吃好睡好，出來就變大哥，但我差點掛掉耶？」並要立委不要成天作戲，刑法這麼久了還不改，搞得台灣好像犯罪天堂、黑幫治國。

至於館長今天開庭只花了短短數分鐘，他否認公然侮辱犯行，辯稱他根本不認識羅文，是網友跟他說羅文罵他，他剛好有「螺紋保險套」的商品，就拿出來講，他是網紅，這就是個表演，沒想到就被告了。庭末，法官諭知全案移審理庭。

(中時 )