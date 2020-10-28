2020.10.27 新聞大白話｜共和黨若失參議院? 台影響大? 蘇揆讓民眾反感? 還想選總統?

10月份「2024總統可能人選民眾信任指數」民調公布，第一名為新北市市長侯友宜，最後一名則為台北市市長柯文哲。曾與柯競選市長的現任國民黨智庫副董事長連勝文直言，若當年是自己當選：「第一，大巨蛋一定是做好的；第二，我認為台北市的都更會推得更加順利。」

根據《美麗島電子報》最新民調，針對10月份「2024總統可能人選民眾信任指數」，新北市長侯友宜71.9%、副總統賴清德58.7%、桃園市長鄭文燦58.0％、前國民黨主席朱立倫53.5％、柯文哲45.9％，侯獲得「全台信任度最高的政治人物」殊榮，柯則敬陪末座。

連勝文接受政論節目《新聞大白話》訪問表示，自己作為一個從小在台北市長大的「老東區人」，實在很難對柯文哲講太好聽的話，也無法給他太高的評分，因為東區如今的蕭條，絕對與大巨蛋有「很大很大很大」的關係，柯推說房價高、房東吸血，這些其實都是原因沒錯，卻不是最根本主因。連指出，走到光復南路與信義路之間，整條都黑掉、暗掉就像是「大廢墟」，大巨蛋可謂亞洲最大的「爛尾樓」，比中國大陸的爛尾樓還要可怕；去問東區人，一定會認為大巨蛋是讓東區從車水馬龍變沒落的關鍵原因。

此外，連勝文也指出「行動派出所」推出後被各界笑得半死，「i-Voting」現在又做得怎麼樣呢？當初說透過i-Voting將公館商圈變成行人徒步區，結果實施兩個禮拜就大亂。很多這類荒謬事，的確在選舉期間帶給人「耳目一新」的感覺，但到最後都發現根本不可行。

主持人錢怡君問：「如果當年是你選上而不是他選上，現在台北市會不一樣嗎？」連勝文直言：「第一，大巨蛋一定是做好的；第二，我認為台北市的都更會推得更加順利。」連強調，因為關鍵點就在於自己「沒有要選總統」，所以自己坐在位子上會把自己位子份內的事做好，就是這麼簡單！但若今天坐在位子卻想著別的位子，那不管做任何事情都是瞻前顧後、怕東怕西，唯有把「披龍袍的大夢」這個「國王的新衣」忘掉，才有可能把事情做好。

(中時新聞網)