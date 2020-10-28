萬聖節即將到來，依照習俗孩子們會披上各類萬聖裝扮、提著南瓜桶來領取糖果，對此，各式賣場為搶賺萬聖節商機，推出千百種應景商品，可是陳列架上的商品，未必就是安全的。北市商業處抽查市面上裝扮道具、服裝及玩具等150件商品，但多數包裝竟全無標示，嚴重違反商品標示法，其中，裝扮服裝的不合格比率更高達18.6 ％，目前已要求廠商限期改善，逾期未改正，將勒令下架。

商業處指出，兒童的免疫力較低，且部分對特定材質容易過敏，陳列架上標示不全的商品，也可能成為兒童安全的漏網之魚，此外，這次抽驗除發現不合格服裝外，萬聖節玩具的不合格率為8.57 ％，連裝扮道具也有4.17 ％的不合格率，可能已有民眾在不知情的情況下，將這些不合格商品購買回去。

商業處表示，所有查獲的不合格商品，只要非北市製造、進口的部分，都已經移請原製造的縣市來處理，而設籍在北市的廠商，則限期改善，若逾期未改正，將直接勒令下架，以保護北市兒童與家長的健康安全。

針對如何挑選安全無虞的玩具商品，商業處指出有三個步驟，首先，先選擇有中文標示的商品；其次，確認標示內容包含「玩具名稱」、「製造廠商名稱、地址、電話及營利事業統一編號，或代理商、進口商或經銷商的名稱等，及原始製造國」、「主要成分或材質」、「適用年齡」、「使用方法、注意事項」；第三，若具有危害使用者安全或有健康疑慮，應標明「警告標示」或「特殊警告標示」，且「警告」或「注意」二字字體應大於 0.5公分×0.5公分，內容文字 0.15公分×0.15公分以上。

商業處指出，只要確切依照上述三個步驟，就可以替孩子們的健康確實把關，避免購買到來路不明、品質堪慮的玩具商品，讓親子安心、快樂，又安全地去參加萬聖節裝扮趴踢，詳細商品標示法及相關標示基準規定，可上北市商業處網站查詢。

(中時 )