美股續跌，但聯電美國存託憑證（ADR）逆勢上漲近4%，聯電(2303)今天股價開平為33.5元。在明天下午法說會前相對抗跌，股價仍呈現高檔整理的格局。

市場傳出，聯電因應8吋晶圓代工需求強勁並持續擴大營運規模，擬在新台幣百億元以內，收購日商東芝8吋晶圓廠。聯電公司不回應市場傳言，表示對併購抱持開放式態度。聯電昨天股價拉尾盤翻紅，收33.5元、漲0.5元。今早維持高檔整理的格局。

聯電過去曾在日本擁有一座8吋晶圓廠聯日半導體（UMC Japan），已於2012年宣布清算並結束營運，去年購買12吋晶圓廠三重富士通半導體，於去年第4季認列營收。

聯電去年9月以544億日圓（約新台幣156億元），收購該公司與富士通半導體（FSL）合資的12吋晶圓廠日本三重富士通半導體（MIFS）全部股權，擴充12吋晶圓代工產能，這次擬再出手收購東芝8吋廠，將持續擴大日本布局。

聯電預計29日(周四)下午舉行線上法人說明會。聯電第3季合併營收448.7億元，較第2季成長1.1%，與去年同期相較成長18.9%，續創單季營收歷史新高。聯電第4季將有望受惠於需求維持高檔，法人看好營收表現有機會再創新高。

外資法人看好，聯電今明年營運將持續成長。受惠8吋晶圓代工產能吃緊，代工價格可能調漲，法人預期，聯電第4季營收可望續創歷史新高，明年營收及獲利將較今年再攀高。

聯電ADR收盤為5.74美元，漲0.22美元，漲幅3.99%，換算每股為台幣33.15元。周二股價收高在33.5元，今早開平後壓回。

(時報資訊)