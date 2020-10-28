大同（2371）股臨會後第一次董事會，將延至11月2日（下周一）召開，地點在大同公司總部，大同董事會召集人為王金來，此次董事會主要是推選董事長，市場派推舉的林文淵可望出線擔任大同董事長，百年大同將進入由公司派和市場派共治。

大同在上周臨股會後，隨即於10月23日獲證交所准予由全額交割股改為普通交易，並同時恢復融資券交易。上周外資賣超名單中，大同排名第2，賣超3.89萬張。而融資方面，近5個交易日融資增加5682張。

投保中心日前公告大同公司董事長林郭文艷、前董事長林蔚山涉嫌隱匿重大契約承諾事項及履行情形，使中華映管下市。針對大同公布財報不實案，受理投資人求償登記到10月30日止。

大同新任審計委員會委員變更為：一、王金來-安永文教基金會董事長、宏錸會計師事務所主持曾計師，宏錸管理顧問有限公司負責人、聯亞光電工業(股)公司獨立菫事，眾達科技(股)公司獨立董事、聚碩科技(股)公司獨立董事，成大創業投資(股)公司董事長、先驅生技(股)公司董事，成功大學校友基金曾董事長、成功大學會計學系兼任中華公司治理協曾理事、公司經營發展協曾副理事長，麥當勞叔叔之家慈善基金曾監察人。

二、李勝琛-遠見律師事務所合夥律師、台灣農林股份有限公司獨立董事，友訊科技股份有限公司獨立董事。

三、龔鍾嶸-永豐金租賃股份有限公司董事。

(時報資訊)