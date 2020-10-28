亞系外資針對信驊(5274)提出最新看法，外資認為白牌伺服器市場已經出現落底回溫訊號，且看好信驊第三季度利潤率將提高，將其目標價由1500元調升到1540元，維持買進評等。

亞系外資表示，有鑑於CSP業者持續擴充伺服器下，預估第四季整體白牌伺服器出貨量季增長2%，相較之前的預測是季減少10%，明顯好轉，該溫和的恢復可能表明伺服器庫存消化已結束，期待白牌伺服器出貨量力拚在2021年第一季、第二季季增長分別為3%、10%。

亞系外資表示，與白牌終端需求不同，伺服器在第四季已經緩慢恢復，但伺服器零組件仍將呈現季度下降，兩者之間的不同歸因於伺服器出貨量和零組件今年上半年的過度構建庫存，導致伺服器零組件的庫存消化時間比伺服器更長，但是也觀察到DRAM庫存水平已經下降到更健康的水平，此外，對於服務器CPU和插槽，BMC(伺服器遠端管理晶片)供應商期望明年上半年恢復，顯示伺服器零組件需求可能在本季見底，故現階段信驊重申買入評級，且預計其第三季度利潤率將提高，將其目標價由1500元調升到1540元。

(時報資訊)