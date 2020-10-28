據法國BFM電視台周二報導，法國政府正在準備實施為期一個月的全國大封鎖，以遏止新冠病毒的大規模擴散，預計可能在本周四午夜開始生效。

法國總統馬克宏(Macron)預定在周三進行電視演講，其幕僚對於馬克宏是否會在演說中宣布大封鎖不表示評論。

BFM電視台補充指出，相較於今年三月第一波的嚴格管制，此次封鎖將「較為彈性」。

另外歐洲各國周二新冠疫情慘重，英國周二新報(過去28日確診病患之中)367名死亡人數，為自5月27日以來的高位，英國一直是歐洲死亡人數最慘重國家，另外周二新報2萬2885名單日確診人數。

希臘在周二首次超過1200人，單日確診出現創紀錄的1259人，遠高於周一的715人。首都雅典以及北方城市Thessaloniki從上週開始實施夜間宵禁。

目前歐洲各國主要城市皆祭出程度不等的社交管制。然周一義大利有數百名抗議者在部分城市走上街頭，他們抗議新近的社交管制，包括酒館餐廳提早打烊，部分城市出現暴力抗議情形。米蘭出現示威者丟汽油彈，警方回以催淚瓦斯；附近的突林(Turin)市奢侈商店玻璃窗遭砸毀，10餘人遭逮捕。

捷克政府要求國會將政府緊急權力延長到12月3日，捷克為歐洲疫情嚴重國家之一。

俄羅斯累計確診數達155萬人，數量為全球第四嚴重國家，政府要求民眾在部分公共場所戴口罩，要求地方政府去決定對酒館和餐廳進行限制。

比利時政府周五將開會，決定是否實施全國大封鎖。比利時為歐洲每10萬人染疫人數最高歐洲國家。

一直被視為楷模的德國亦不樂觀，相關單位表示，本周末德國單日確診可能會飆破2萬人。

(時報資訊)